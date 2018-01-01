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Keep-Alive Kontrolü Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 03 Ocak 2018 - Yorum: 0
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Keep-Alive Kontrolü Nasıl Yapılır?Geçtiğimiz seneler içerisinde “Keep-Alive Nedir?” şeklinde bir içerik kaleme almıştım. Ancak Keep-Alive özelliğini aktive ettikten sonra, çalışıp çalışmadığını da kontrol etmek gerekebiliyor. Çünkü bazı hatalı konfigürasyonlar ile ilgili özellik tam anlamı ile çalışmayabiliyor. Bu yüzden sunucunuz için Keep-Alive’i aktive ettikten sonra, buraya tıklayarak web sitenizin adresini yazın ve HTTP bilgisini alın. Eğer “Connection” başlığında Keep-Alive bilgisi var ise, özellik çalışıyordur.

AYRICA: Gzip kodlarının çalışıp çalışmadığını GIDZipTest ile kontrol edin

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