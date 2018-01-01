Keep-Alive Kontrolü Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz seneler içerisinde “Keep-Alive Nedir?” şeklinde bir içerik kaleme almıştım. Ancak Keep-Alive özelliğini aktive ettikten sonra, çalışıp çalışmadığını da kontrol etmek gerekebiliyor. Çünkü bazı hatalı konfigürasyonlar ile ilgili özellik tam anlamı ile çalışmayabiliyor. Bu yüzden sunucunuz için Keep-Alive’i aktive ettikten sonra, buraya tıklayarak web sitenizin adresini yazın ve HTTP bilgisini alın. Eğer “Connection” başlığında Keep-Alive bilgisi var ise, özellik çalışıyordur.

AYRICA: Gzip kodlarının çalışıp çalışmadığını GIDZipTest ile kontrol edin