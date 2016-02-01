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John Wick: Chapter 2′nin İkinci Fragmanı Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:56 - Tarih: 20 Aralık 2016 - Yorum: 0
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John Wick: Chapter 2nin İkinci Fragmanı PaylaşıldıKeanu Reeves‘in başrolde yer aldığı John Wick filminin devamı niteliğinde olan John Wick: Chapter 2 için yeni bir fragman daha paylaşıldı. Chad Stahelski’nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosu ise Derek Kolstad tarafından kaleme alınan, heyecan verici filmde başrole Common, Ruby Rose, Bridget Moynahan, Ian McShane, Laurence Fishburne ve John Leguizamo gibi ünlü oyuncular eşlik ediyor. 10 Şubat 2017‘de vizyona girmesi beklenen John Wick: Chapter 2′nin yayınlanan yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

John Wick: Chapter 2nin İkinci Fragmanı Paylaşıldı

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