1 haftadır sadece JavaScript kullanarak yukarı çık butonu yapmaya çalışıyorum. Ancak birçok hazır eklenti tarayıcı uyumsuzluğunu beraberinde getirdi. Son olarak düzenlediğim küçük bir eklenti ile; Chrome, Firefox, Opera, Safari, Microsoft Edge, IE 11 ve Vivaldi Browser gibi birçok tarayıcı ile uyumlu bir yukarı çık butonu hazırlamayı başardım. jQuery hiç kullanılmadı ve saf JavaScript ile hazırlandı. Arzu ederseniz elbette CSS kodlarını kendinize göre biçimlendirebilmektesiniz.

JavaScript ile Yukarı Çık Butonu Yapalım

1) Temanızda aşağıdaki kodu bulun.

</body>

2) Aşağıdaki kodları da, yukarıdaki koddan önce ekleyin.

<style>

#backtotop{

position:fixed;

bottom:20px;

right:20px;

background: url(http://4.bp.blogspot.com/-HXzJySdtrec/W9CNV5CSucI/AAAAAAAAR-o/qjlLYjjd52MasVTqz7HpuaX-8v3nvht9QCK4BGAYYCw/s1600/icons8-launch-80.png) no-repeat;

width:80px;

height:80px;

z-index: 9999;

visibility:hidden;

cursor:pointer;

}

</style>

<div id="backtotop"></div>

<script>

window.addEventListener('load', function () {

window.addEventListener('scroll', function () {

if (window.pageYOffset > 1000) {

document.getElementById('backtotop').style.visibility = 'visible';

document.getElementById('backtotop').style.display = 'block';

} else {

document.getElementById('backtotop').style.display = 'none';

document.getElementById('backtotop').style.visibility = 'hidden';

}

}, false);

document.getElementById('backtotop').addEventListener('click', function () {

var docu_scroltop = window.pageYOffset;

var setInt = setInterval(function () {

if (docu_scroltop <= 0) {

clearInterval(setInt);

} else {

window.scroll(0, docu_scroltop -= 100);

}

}, 10);

}, false);

}, false);

</script>

Not: Arzu ederseniz, yukarı çık butonunu CSS kodlarından değiştirebilirsiniz.

Örnek Görünüm