İzlememişseniz Ayıp Sayılacak 10 Bilim Kurgu Filmi (2)

"Ne İzlesek" adlı yazı dizisi için yeni içeriklerimizi girmeye devam ediyoruz. Bilim kurgu filmleri izlemeyi seviyorsanız ve bilim kurgu film önerileri arıyorsanız, sizler için hazırladığımız bu seri yazılarımızı kaçırmayın. Hazırlayacağımız listelerimizdeki filmlerin bazılarını izlemiş olabilirsiniz, ancak izlemeyenler de olabilir. Ayrıca yazı dizimizin diğerlerinde izlemediğiniz birçok filmi bulacağınıza eminiz. Ayrıca "İzlememişseniz ayıp sayılacak 10 bilim kurgu filmi" yazımızın birkaç seriden oluşacağını belirtelim.

Ek olarak bilim kurgu tavsiyesi verdiğimiz ikinci listemizden sonraki listelerde görmek istediğiniz film ve dizi önerilerini aşağıdan yorum olarak bizlere yazabilirsiniz. Hadi hep birlikte izlenmesi gereken bilim kurgu filmleri konulu ikinci listemizi inceleyelim. İyi seyirler...

Bilim Kurgu Film Önerileri

1.) Artificial Intelligance (Yapay Zeka)

Küçük ve çocuksu bir masumiyete sahip ve insan gibi donatılmış bir yapay zeka robotu olan David, çocuklarının hastalığı bulunana kadar dondurulan bir aile tarafından evlat edinilir. Sevmeye programlanan David'in umulmadık olaylar yüzünden hayatı değişecektir.

Bilim kurgu filmleri seviyorsanız, 2001 yapımı Yapay Zeka filmini de listenize eklemelisiniz.

2.) Arrival (Geliş)

2016 yapımı Arrival (Geliş), olumlu eleştiriler alan bir bilim kurgu filmidir. Kimileri tarafından sevilirken kimileri tarafından da pek anlaşılamayan olarak tanımlanan Geliş, aksiyon ve gerilimin yer almadığı fakat anlatmaya çalıştığı konu oldukça anlamlı bir film. İletişimin önemi.

Başrollerinde Louis Lane ve Jeremy Renner yer alan filmin oyuncu kadrosunda Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien ve Forest Whitaker yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve bulunurken, senaristliğini de Eric Heisserer üstleniyor.

3.) Deja Vu

İnsanların geçmişlerinden itibaren yaşamlarını mercek altına alındığı Deja vu sistemi, New Orleans'ta bir feribotun bombayla havaya uçurulmasından sonra kanıt toplanması için kullanılacaktır. Ajan Carlin, bu görevde yer alacak ve zamanda geriye giderek yaşanan olayların akışına müdahale etmeye çalışacaktır. Olayların akışını değiştirebilmek için azimle ve dikkatle çalışan Ajan Carlin'in bir tek fırsatı vardır.

Denzel Washington filmlerini seviyorsanız bu filmi de kaçırmamalısınız. 2006 yapımı Deja Vu filmini izlenecekler listenize eklemeyi unutmayın.

4.) K-PAX

Basrollerini Kevin Spacey ve Jeff Bridges'in paylaştığı K-PAX, çok bilinmeyen muhteşem filmler arasında yer almaktadır. Akıl hastanesine getirilen Prot isimli esrarengiz bir adamın K-PAX isimli bir gezegenden geldiğini anlatması ve ilk başlarda bunlara inanmayanların, Prot'un anlattığı diğer hikayelerle herkesin etkilenmesi, kafalarının karışması ve acaba demesinin anlatıldığı bu filmi izlemenizi tavsiye ediyoruz.

5.) Contact (Mesaj)

1997 yapımı Mesaj, Pulitzer ödüllü Carl Sagan'ın aynı isimli romanından Oscar ödüllü yönetmen Robert Zemeckis tarafından beyaz perdeye uyarlanan başarılı bir film. Çocukluğundan beri dünya dışı varlıkların olacağına dair inancına sıkı sıkıya tutunan Dr. Eleanor Arroway, babasının da yardımlarıyla bu tutkusunu bir mesleğe dönüştürür. Dünya dışı varlıkları araştıran SETI isimli programda çalışan Dr. Eleanor Arroway, uğradığı haksızlara rağmen radyo sinyallerini sürekli dinlediği birgün dünya dışı varlıklardan ilk mesajını alacaktır.

Ders alınabilecek ve önemli çıkarımların yer aldığı Contact (Mesaj) filmini izleyebilirsiniz.

6.) The Butterfly Effect (Kelebek Etkisi)

Çocukluğunda yaşadığı cinsel tacizlerin yarattığı psikolojik travmaları içeren karanlık geçmişi yüzünden, yoğun stresli zamanlarda baygınlık geçiren Evan Treborn, tesadüf eseri zamanda yolculuk yaparak geçmişe dönebildiğini öğrenir. Ve bu yeteneğini geçmişinde silmek istediği anılar için kullanmak ister.

Gösterime girdiği zaman büyük bir beğeni kazanan Kelebek Etkisi, bilim kurgu tavsiye filmleri arasında yer almaktadır.

7.) Lucy

2014 yılında vizyona girdiğinde bilim kurgu severler tarafından oldukça beğenilen Lucy, tavsiye filmler arasında yer almaya devam ediyor. Sıradan bir genç kadın olan Lucy, arkadaşı yüzünden en azılı uyuşturucu şebekesinin eline düşer ve kuryelik yapması için vücudu içine yeni bir tür sentetik uyuşturucu yerleştirilir.

Ancak beklenmedik bir şekilde bu uyuşturucu madde Lucy'nin vücuduna dahil olur ve insanüstü mucizevi yetenekler edinir ve zaman geçtikçe sürekli artan yüksek doğa üstü güçlere sahip olur. Luc Besson'un senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı filmin başrolünde Scarlett Johansson yer alıyor.

8.) Minority Report (Azınlık Raporu)

Başrolünde Tom Cruise'un yer aldığı Azınlık Raporu, yazar Philip K. Dick'in bir kısa öyküsünden yönetmen Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlanmıştır.

2054 yılında geçen filmde Dedektif John Anderton, kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden öğrenip, suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başında yer almaktadır. Ancak sonrasında sistem nedeniyle polis birimi cinayet suçlamasıyla Anderton'ın peşine düşer. İzlenmesi gereken filmler listenize Azınlık Raporu filmini de ekleyebilirsiniz.

9.) Gattaca

Fazla bilinmeyen muhteşem filmler arasında yer alan Gattaca, gelişen bilim sayesinde süper insanların yaratılabildiği bir zamanda geçmektedir. Yüksek ve önemli mevkiler için sadece bu özel insanların seçilebildiği bir zamanda standart bir insan olan Vincent, tasarladığı bir plan ile özel insanlarla birlikte yüksek bir mevkide çalışmaktadır.

Ancak şirkette yaşanan bir cinayet nedeniyle araştırma yapan özel dedektifler, Vincent'ın sırrını açığa çıkarabilecek mi göreceğiz. Tavsiye film istiyorsanız, sizin için Gattaca filmini söyleyebiliriz.

10.) Children of Men (Son Umut)

2027 yılında dünyanın en genç insanı on sekiz yaşındayken hayata gözlerini kapadıktan sonra dünya, insan neslinin tükenme olasılığı ile baş başa kalmıştır. İnsanlar arasında bazı gruplar sisteme teslim olmuşlarsa da diğer bir grup ise bu olanları değiştirmek için mücadele etmek istemektedir. Mültecilerin neler yaşadığını ve haklarını korumak için ne mücadeleler verdiğini anlatan Son Umut, izlemeniz gereken filmlerden biridir.

Tavsiye bilim kurgu filmleri hazırladığımız listemizin ikincisinin sonuna geldik. Çok bilinmeyen muhteşem filmler arıyorsanız, sonraki listelerimizi de beklemeyi unutmayın. İzlediğiniz ve görmenizi istediğiniz bazı filmleri sonraki listelerimizde göreceğinizden eminiz. Yine de, tavsiye vereceğiniz bilim kurgu filmlerini bize yorum alanından yazmayı unutmayın.

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