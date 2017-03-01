İnternet üzerinden film ya da dizi gibi telif hakkına sahip içerikleri izleyenlere kötü haber geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı‘nın yaptığı açıklamaya göre korsan olarak film, dizi izleyenlere yaptırımlar geliyor. Bu yasa taslağı ile birlikte ülkemizde internet yönündeki çeşitli kısıtlamalara bir yenisi daha gelebilir. Yapılan açıklamalar doğrultusunda korsan içerikleri izleyen kullanıcıların ilk önce internet hızının yavaşlatılacağını, sonrasında da bu içeriklere erişimin devam etmesi durumunda internetlerinin tamamen kesileceği belirtildi.

Söz konusu yasa ile yapımların dijital ortamdaki haklarının korunmasını amaçladıklarını belirten Bakan Avcı, bu yöndeki çalışmalar için bir savcının başkanlık edeceği “Dijital Hak İhlalleriyle Mücadele Merkezi“nin kurulacağını sözlerine ekledi.

Bu merkezin yaptığı çalışmalar neticesinde de internet kullanıcılarının veri trafiği incelenecek ve korsan içeriklere erişim yapıldığı takdirde önce internet hız yavaşlatılması, devamında da internete erşimin tamamen kesilmesi düşünülüyor.

Yapılan açıklamalara ek olarak Bakan Avcı, söz konusu yasa taslağının komisyon üyelerinden ve kamuoyundan gelen geri dönüşlerle beraber son şeklini alacağını belirtti. Hazırlanan taslağın yasalaşması durumunda da ne derece uygulanabileceği merak ediliyor. Çünkü gelen engelleme ve kısıtlamalara karşı kullanıcıların çeşitli yollarla bu yasakların önüne geçtiği de biliniyor.