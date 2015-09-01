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Hızlı ve Öfkeli 8′in İkinci Fragmanı Paylaşıldı

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:56 - Tarih: 11 Mart 2017 - Yorum: 0
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Hızlı ve Öfkeli 8in İkinci Fragmanı PaylaşıldıSeriyi takip edenlerin büyük bir heyecan ve merakla beklediği Hızlı ve Öfkeli 8 için geri sayım devam ediyorken ikinci fragman da yayımlandı. Aksiyon dozunun yüksek olduğunu gördüğümüz fragman ile filmin, her zamanki gibi harika olacağı şimdiden belli gibi görünüyor. Vin Diesel, Dwayne Johnson ve Jason Statham gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini F. Gary Gray üstlenirken senaryo ekibinde de Chris Morgan ve Gary Scott Thompson bulunuyor. 14 Nisan‘da vizyona girecek olan Hızlı ve Öfkeli 8′in yeni fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hızlı ve Öfkeli 8in İkinci Fragmanı Paylaşıldı

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