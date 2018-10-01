Google Fonts Nedir? Ne İşe Yarar?

Google‘ın birçok ücretsiz uygulaması var. Bunlardan birisi de Google Fonts. Bizlere sitelerimizde dilediğimiz fontu kolay bir şekilde kullanabilmemize olanak tanıyan Google Fonts üzerinde yüzlerce ücretsiz font mevcut. Bu fontlardan dilediğinizi seçin ve sitenize ekleyin. Ardından hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer klasik fontlardan sıkıldıysanız, Google Fonts’u ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel, minimal birçok font bulunmaktadır. Mutlaka deneyin…