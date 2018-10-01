Google‘ın birçok ücretsiz uygulaması var. Bunlardan birisi de Google Fonts. Bizlere sitelerimizde dilediğimiz fontu kolay bir şekilde kullanabilmemize olanak tanıyan Google Fonts üzerinde yüzlerce ücretsiz font mevcut. Bu fontlardan dilediğinizi seçin ve sitenize ekleyin. Ardından hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Eğer klasik fontlardan sıkıldıysanız, Google Fonts’u ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel, minimal birçok font bulunmaktadır. Mutlaka deneyin…
Google Fonts Nedir? Ne İşe Yarar?
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:11 - Tarih: 08 Kasım 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar
ÖNERİLEN BAĞLANTILAR1. Blogger Dersleri
2. WordPress Dersleri
3. Photoshop Püf Noktaları
4. Telefon Sorunları ve Çözümleri
Yorum bulunmamaktadır.