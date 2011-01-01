Scarlett Johansson‘ın merakla beklenen yeni filmi Ghost in the Shell‘in vizyona girmesine az bir zaman kala filmle ilgili yeni videolar gelmeye devam ediyor. Şimdi de filmin yaklaşık ilk beş dakikası paylaşıldı. Ciddi bir trafik kazası geçirdikten sonra farklı bir bedene aktarılan ve suçluların peşine düşen kahramanımız, son görevi sırasında da kimliğini ve geçmişini sorguluyor. Ülkemizde Kabuktaki Hayalet ismiyle 31 Mart‘ta vizyona girecek olan filmin yayınlanan aksiyon dolu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.