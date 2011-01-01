Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.873 yazıda 7.499 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Ghost in the Shell’in Muhteşem Aksiyonlu İlk Beş Dakikası Geldi [Video]

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:46 - Tarih: 24 Mart 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Ghost in the Shellin Muhteşem Aksiyonlu İlk Beş Dakikası Geldi [Video]Scarlett Johansson‘ın merakla beklenen yeni filmi Ghost in the Shell‘in vizyona girmesine az bir zaman kala filmle ilgili yeni videolar gelmeye devam ediyor. Şimdi de filmin yaklaşık ilk beş dakikası paylaşıldı. Ciddi bir trafik kazası geçirdikten sonra farklı bir bedene aktarılan ve suçluların peşine düşen kahramanımız, son görevi sırasında da kimliğini ve geçmişini sorguluyor. Ülkemizde Kabuktaki Hayalet ismiyle 31 Mart‘ta vizyona girecek olan filmin yayınlanan aksiyon dolu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Ghost in the Shellin Muhteşem Aksiyonlu İlk Beş Dakikası Geldi [Video]

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri