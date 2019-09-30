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Fotoğrafların Arka Planını Tek Tıkla Silme (Programsız)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:47 - Tarih: 30 Eylül 2019 - Yorum: 0

Fotoğrafların Arka Planını Tek Tıkla Silme (Programsız)Sizlerle harikulade ücretsiz bir servisi paylaşmak istiyorum. Fotoğraf arka planı silmek için birçok program özelliği mevcut. Yani Photoshop uzmanları bunu kolaylıkla yapabilir. Ancak hiç uğraşmadan, tek tıkla fotoğraf arka planını silmek mümkün deseydik, ne düşünürdünüz? Remove.bg adlı uygulama sayesinde, fotoğrafı seçtikten sonra, direkt olarak arka plan silme işlemi gerçekleşiyor ve başka hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Mükemmel bir servis olduğuna inanıyorum. Denemekte yarar var.

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Fotoğrafların Arka Planını Programsız Silmek Mümkün

Fotoğrafların Arka Planını Tek Tıkla Silme (Programsız)

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