FlamingText ile Ücretsiz Logolar Yaratabilirsiniz

Bazen çok profesyonel olmasa da online logo oluşturma sitelerini kullanmak gerekebiliyor. Bunun için bir araştırma yaparken, ücretsiz bir servis ile karşılaştım: FlamingText. Bu servis ile birçok font çerçevesinde, dilediğiniz gibi özelleştirilebilir şekilde, logolarınızı oluşturabilirsiniz. Elbette, ücretli bir sürümü de mevcut ancak ücretsiz olarak da kullanılabilmektedir. Dolayısı ile zaman zaman, anlık olarak gerekli olduğunda ve çok kurumsal işler haricinde kullanabilirsiniz.

Adres: FlamingText