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Fatih Özel Kolej

FlamingText ile Ücretsiz Logolar Yaratabilirsiniz

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 01 Ekim 2018 - Yorum: 0
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FlamingText ile Ücretsiz Logolar YaratabilirsinizBazen çok profesyonel olmasa da online logo oluşturma sitelerini kullanmak gerekebiliyor. Bunun için bir araştırma yaparken, ücretsiz bir servis ile karşılaştım: FlamingText. Bu servis ile birçok font çerçevesinde, dilediğiniz gibi özelleştirilebilir şekilde, logolarınızı oluşturabilirsiniz. Elbette, ücretli bir sürümü de mevcut ancak ücretsiz olarak da kullanılabilmektedir. Dolayısı ile zaman zaman, anlık olarak gerekli olduğunda ve çok kurumsal işler haricinde kullanabilirsiniz.

Adres: FlamingText

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