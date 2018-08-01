İnsanların büyük bir yüzdelik dilimi yüzeyseldir. Yani bir kitabın kabına daha çok bakar, içeriğini incelemek varken. Bu bir metafor elbette. Demek istediğim şu kendime, elbette ne olursa olsun kendine bakacaksın. Ancak fiziğin değil, fikirlerin konuşulsun senin. Farkın bu olsun. Bir insanın boyu, gözleri, yüzü değil önemli ve kalıcı olan, o insanın yaptıkları ve yarattığı işlerdir önemli olan. Ben buna inandım ve inanıyorum. Elbette kendimize bakacağız, sporumuzu da yapacağız.

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Ancak saygı, yaptığımız işlerle kazanmamız gereken bir veri olmalı bizim için. Bu yüzden kitap gibi olmayı tavsiye ediyorum, kendime. Kitabın kabı önemli değil, önemli olan içeriğidir demek istiyorum benliğime. Bu sözlerimi unutur isem, onurumu incitmiş olacağımı da biliyorum. Bu yüzden yazıyorum ki, zaman zaman gelip buraya okumak için… Bizim adımız fiziğimizle değil, yaptıklarımızla anılacak.