YouTube‘nun en çok izlenen videoları arasındaki mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz ay Gangnam Style videosunun liderliğini “Wiz Khalifa – See You Again” videosuna kaptırdığını yazmıştık. O sırada Luis Fonsi – Despacito videosu da üçüncü sıradaydı. Şimdi de denge tekrar değişti ve Wiz Khalifa – See You Again videosu 3 milyar 3 milyon izlenme ile ikinci sıradayken, sadece 7 aydır hayatımızda olan Despacito ise 3 milyar 56 milyon izlenmeyi aşarak birinci oldu. Luis Fonsi – Despacito video klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.