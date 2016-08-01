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“En Çok İzlenen YouTube Videosu” Unvanı Despacito’nun Oldu!

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:23 - Tarih: 07 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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En Çok İzlenen YouTube Videosu Unvanı Despacitonun Oldu!YouTube‘nun en çok izlenen videoları arasındaki mücadele devam ediyor. Geçtiğimiz ay Gangnam Style videosunun liderliğini “Wiz Khalifa – See You Again” videosuna kaptırdığını yazmıştık. O sırada Luis Fonsi – Despacito videosu da üçüncü sıradaydı. Şimdi de denge tekrar değişti ve Wiz Khalifa – See You Again videosu 3 milyar 3 milyon izlenme ile ikinci sıradayken, sadece 7 aydır hayatımızda olan Despacito ise 3 milyar 56 milyon izlenmeyi aşarak birinci oldu. Luis Fonsi – Despacito video klibini aşağıdan izleyebilirsiniz.

En Çok İzlenen YouTube Videosu Unvanı Despacitonun Oldu!

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