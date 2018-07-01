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Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 01 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?Seneler çok hızlı geçiyor. 2008‘de başladığım İnternet yolculuğumda 10. senemi çoktan doldurmuş durumdayım. Ancak kendime şu sıralar, şu şekilde bir soru soruyorum. “Eğer bugün hayatının son günü olsaydı ne yapardın,” şeklindeki bu soru aklımı kurcalıyor. Ben her zaman başarılı ve üretken bir girişimci olmak istedim ve bunun için efor sarf ettim. Ancak bazen, gün içerisinde yaptıklarımızın gereksiz veya öylesine olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, bu içeriği kaleme almak istedim. Hatırlamak adına. Bir gün, bizim için son gün olacak. Dolayısı ile lütfen günlerinizi dolu dolu, verimli geçirin. Bunu kendime de söylemek adına buraya yazmak istedim. Hepsi bu…

Eğer Bugün Hayatının Son Günü Olsaydı Ne Yapardın?

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