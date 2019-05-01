Eğer Bir Şey Deneyeceksen, Sonuna Kadar Git (Video)

Bir işe ya başlayacaksın ya da hiç başlamayacaksın. Başladığın işi ise bitirecek cesarete sahip olmalısın. Dünya, bütün ileri hareketleri huzursuz insanlara borçludur. Çünkü bir şeylerden memnun olmayanlar, bir şeyler yaratmanın gerekliliği düşüncesine sahip olur. Bu yolda belki arkadaşlarından, hatta ailenden ayrı kalabilirsin.

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Yalnız da kalabilirsin. Ancak ne olursa olsun, bir şey deneyecek isen, sonuna kadar gideceksin. Yalnızlık seni güçlendirecek. Bugün hissettiğin yalnızlık ve acı duygusu, yarın hissedeceğin güç ve huzur duygusuna eş değer olacak. Emin olabilirsin. Sizlerle güzel bir motivasyon videosu paylaşmak istiyorum.

Bir şeyleri değiştirmek için, içinizdeki o sese artık kulak verin!