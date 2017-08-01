Bugün sizlere oldukça beğendiğim bir uygulamayı tanıtmak istiyorum. Ücretsiz ve online bir şekilde buton yapımı uygulaması olan Da Button Factory ile tasarımlarınız için dilediğiniz gibi buton yapabilirsiniz. Birçok renk skalası ve tasarım çerçevesinde buton yapabileceğiniz gibi, bu butonlara gölge veya kenarlık da ekleyebilirsiniz. Hem de hepsini online yapabilmektesiniz. Dilerseniz aşağıdaki bağlantı ile bugün ilgili web sitesini check edebilir, kullanmayı kesinlikle düşünebilirsiniz.

Adres: Da Button Factory (Örnekler)