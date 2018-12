Bir süredir CSS dersleri yazı dizisine ara vermiştik ancak şimdi devam ediyoruz. Bu dersimizde, CSS’de “before” ve “after” sınıflarının ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğreniyor olacağız. CSS ile mevcut div’in öncesine veya sonrasına metin veya spesifik bir obje eklenebilir. İşte bu gibi durumlar için, before ve after sınıfları bize yardımcı olmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak şuradaki yazımda yer alan örneği de inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde ise kullanım sağlanabilmektedir.

CSS’de “before” ve “after” Sınıfları Ne İşe Yarar?

.ornekben:before {

content:'';

}