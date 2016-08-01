CSS ile Yazıyı İki Yana Yaslama Nasıl Yapılır?

Bilirsiniz, genellikle text bölümlerini sola veya sağa yaslı yapabilmek kolaydır. Ancak tasarım ile uyumluluk için CSS ile yazıyı iki yana yaslamak da kesinlikle basit bir işlem. Açtığınız div kodunun içerisine aşağıda yer alan kodu eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle, yazı iki yana da yaslanacak ve ancak bu şekilde kelimeler arası boşluk da biraz artacaktır. Eğer bu sizin için sıkıntı yaratmıyor ise, iki yana yaslama işlemi için aşağıdaki kodu CSS kodu içerisine ekleyebilirsiniz.

AYRICA: CSS ile Çizgi Efektli Yazı Yazma Nasıl Yapılır?