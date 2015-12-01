CSS ile resim ortalamak, birçok kişinin de bildiği üzere çok kolay bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda ne kadar çok “float: center” veya “text-align: center” deneseniz de, ilgili resmin ortalanmadığını görebilirsiniz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ancak, eğer bir resmi ortalamak istiyorsanız, aşağıdaki kodları kullanmanız bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili resim kesin olarak ortalanmış olacaktır. Hem ortalanacak, hem de sağdan ve soldan hizalı görüntülenecektir.

AYRICA: CSS ile Yatay Açılır Menü Yapımı