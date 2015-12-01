Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.830 yazıda 7.450 yorum var.
Tavsiye: Narecza Twitter Sayfası // Narecza Tumblr Sayfası Hatırlayalım: Tavsiye Film: Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)
Sponsorlu Bağlantılar

CSS ile Resim Ortalamayı Öğrenelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 18:45 - Tarih: 06 Mart 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

CSS ile Resim Ortalamayı ÖğrenelimCSS ile resim ortalamak, birçok kişinin de bildiği üzere çok kolay bir işlemdir. Ancak bazı durumlarda ne kadar çok “float: center” veya “text-align: center” deneseniz de, ilgili resmin ortalanmadığını görebilirsiniz. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Ancak, eğer bir resmi ortalamak istiyorsanız, aşağıdaki kodları kullanmanız bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle ilgili resim kesin olarak ortalanmış olacaktır. Hem ortalanacak, hem de sağdan ve soldan hizalı görüntülenecektir.

AYRICA: CSS ile Yatay Açılır Menü Yapımı

img {
display: block;
margin: 0 auto;
}

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri