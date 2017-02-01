Geçtiğimiz dönemlerde bir Üniversite‘de Apple ile ilgili bir sunumum olmuş idi. Bu sunumumda Apple markasının ne denli inovatif olduğuna yönelik kişisel düşüncelerimi aktarmaya özen göstermiştim. Açıkçası Apple ürünü kullansak da kullanmasak da, ortada bu denli farklı hikâyesi olan bir markanın varlığı yadsınamaz bir gerçek diye düşünüyorum. Bu yüzden ilgili sunumumu tekrar revize ederek şimdi siz sevgili ziyaretçilerimiz ile paylaşmak istiyorum.

AYRICA: Taraflı ve Tarafsız Medya İncelemesi

Yıllar 1 Nisan 1976′yı gösterdiğinde farklı tarzları ve yaklaşımları olan iki genç olan Steve Jobs ve Steve Wozniak, bir devrim yaratacak olan “Apple” markasını oluşturdu. Aradan geçen yıllar sonunda, Apple küresel bir dev hâline gelmeyi başardı. Peki bunun ardındaki sır ne? İnovasyon? Arzu? İstek? İrade? Şaşırtıcı bir biçimde: Hepsi!

Steve Jobs’ın pazarlama dehası; Steve Wozniak’ın ise elektronik ve yazılım alanındaki becerileri, bugün bir dev hâline gelen Apple’ı oluşturdu. Onların bu yaklaşımı bir fark yarattı. “Farklı düşün” sloganları sayesinde büyük bir marka hâline gelmeyi başardılar.

Yıllar 2014′ü gösterdiğinde ise Apple’ın çalışan sayısı tam 98.000′e ulaşmıştı. Ve çalışanlar için Apple’da çalışmak bir ayrıcalık oldu. Apple, hayranları sayesinde neredeyse reklam yapmasına gerek kalmadan başarılı bir şekilde yükseliyor. Bugün ise Apple, ünlü Forbes dergisine göre dünyanın en değerli şirketleri sıralamasında 1. sırada yer alıyor.

Apple çalışan alır iken elbette belli başlı prosedürlere ihtiyaç duyuyor. Özellikle inovasyon ve hayâl sahibi olmak çok önemli. Çünkü Apple’da çalışmak başka hiçbir yerde çalışmaya benzemiyor. Burada sınırlarınızı aşar, ilham alır ve gurur duyarsınız. Çünkü buradaki işiniz ne olursa olsun, çok büyük bir bütünün parçası olursunuz. Bu yüzden de Apple’ın çalışan alır iken en dikkat ettiği nokta inovasyon sahibi olmak. Hayal sahibi olmak. İrade sahibi olmak. Pes etmemek. Yapmak. Yapmaya devam etmek. Ve bir mucize yaratmak!

Apple’da birçok departman bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; Yazılım Mühendisliği, Pazarlama, Tasarım, Satış Plânlama, Ürün Yönetimi, Müşteri Desteği, Finans, İnsan Kaynağı, Hukuk ve Satış… Apple’daki birçok departmanın kendisine has, birçok spesifik işlevleri mevcut. Ve her bir birey, bu departmanlar doğrultusunda bir şeyler “yaratmaya” odaklanmış durumda!

Bu departmanlardan, örneğin; Yazılım Mühendisliği; Apple ürünlerinin yazılım alanı ile ilgileniyor. Tasarım ise ürünlerin tasarım açısından nasıl olacağını belirliyor. Müşteri desteği ise; müşterilerin genel sorunları gibi destek içerikli konulardan uzmanlar tarafından koordine ediliyor. Dolayısı ile Apple’daki hiçbir departman işlevsiz değil! Hepsinin bir anlamı ve kendine göre bir dinamiği var.

Apple’ın Diğer Şirketlerden Farkı

Apple’ı diğer firmalardan ayıran en önemli özelliği; farklı olmak ve farklı düşünmek. Çünkü Apple’da büyük fikirler, çok hızlı bir şekilde muhteşem ürünlere, hizmetlere ve müşteri deneyimlerine dönüşür. İşinize tutku ve adanmışlık kattığınızda yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Apple, felsefesi ve inancı olan bir şirket. Standart değil. Normal değil. Farklı. Özgün. Kendi kuralları var. Kendi inandıkları var. Kendi benimsedikleri var.

Bu yüzden Apple ve diğer şirketleri farklı klasmanlarda değerlendirmek daha doğru olur. Çünkü Apple yalnızca bir marka değil. Bir markadan daha fazlası… Sıradan olmamak. Çizginin dışına çıkmak. Farklı olmak. Bu yüzden Apple’ı seven milyonlarca müşterisi ve hayranı var! Ve bu sayı her saniye artmaya devam ediyor!