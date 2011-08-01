Bill Gates'in Magnus Carlsen ile Satranç Oynaması (Video)

Bir yanda Microsoft gibi bir başarıya imza atmış, dünyanın en zengin insanlarından olan Bill Gates... Diğer yanda ise satranç konusunda günümüzdeki şampiyon bir genç olan Magnus Carlsen. İkili geçmiş yıllarda TV programında bir araya gelirler ve satranç oynamak kolları sıvarlar. Sizce bu maçı kim aldı dersiniz? Gerçi paranın kimde olduğunu anımsatan Bill Gates'in son saniyedeki gülüşü hafızalardan kolay kolay silinecek gibi de görünmüyor ya neyse... Bir de siz izleyin bakalım, ne düşüneceksiniz?