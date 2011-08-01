Bayi Toplantısı'nın Vizyon Tarihi Açıklandı

Bedran Güzel'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve İbrahim Büyükak'ın da senaryosunu hazırladığı yeni filmi Bayi Toplantısı'nın vizyon tarihi nihayet netliğe kavuştu. Beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın maceralarını anlatacak olan filmin başrolünde İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol yer alıyor.

Bayi Toplantısı Ne Zaman Çıkacak?

Ayrıca başrollere Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler eşlik ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, merakla beklenen Bayi Toplantısı, 21 Şubat 2020 tarihinde vizyondaki yerini alacak. Daha önceden paylaşılan teaserı aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...

Bayi Toplantısı Teaser İzle