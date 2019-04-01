Altyapımızı Güncelledik: Daha da Hızlandık

Bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü sunucu altyapımızı tamamen güncelledik. Bu süreçte sunucu altyapımız konusunda tecrübeli IHS Telekom destek operatörlerinden destek aldık ve sitemizin daha hızlı olması için her şeyi yaptık. Zaten tasarımımız çok hızlı idi ancak güncel bir altyapı ile daha da hızlandık.

AYRICA: Teknobeyin.com Teması %100 Responsive Oldu

Bunların hepsi, siz değerli ziyaretçilerimizin daha da hızlı ve rahat bir şekilde web sitemizi ziyaret edebilmesi içindir. Umarız 2019'da mevcut yatırımlarımıza devam ederek, daha güncel bir Teknobeyin için çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun çabalarımız ile birlikte büyümeye devam ediyoruz...