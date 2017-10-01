Alan adı otorite değerleri, günümüz İnternet sektörü için oldukça önemli. Özellikle reklamverenler tarafından dikkate alınan domain otorite değerlerinin yükselmesi için birçok parametre bulunuyor. Bu gibi birtakım kıstaslar doğrultusunda alan adı otorite değerleri güncellenmekte ve değişkenlik göstermektedir. Aşağıdaki bağlantılar vasıtası ile alan adı otorite değerlerinizi check edebilirsiniz. Daha da fazla çalışma göstererek, bu değerleri artırmak için efor sarf edebilirsiniz.
Alan Adı (Domain) Otoritesi Öğrenmek için Kaynaklar
Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:42 - Tarih: 17 Ekim 2017 - Yorum: 0
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