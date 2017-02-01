Merakla beklenen Grammy Ödülleri‘nin 59′uncusu gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran sanatçı ise müzik piyasasının son yıllardaki altın ismi olarak dikkat çeken Adele oldu. Organizyon gecesinde 5 farklı dalda ödül kazanan Adele, bu anlamda kırılması zor bir rekoru elde etti. Diğer ödül alanlar da ise beklenmedik bir sürpriz yaşanmadı. 59. Grammy Ödülleri kapsamında ödülleri alan kişiler ve ödül kategorilerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.
59. Grammy Ödülleri
- Yılın Albümü: Adele – 25
- Yılın Şarkısı: Adele – Hello
- Yılın Kaydı: Adele – Hello
- En İyi Pop Vokal Albümü: Adele – 25
- En İyi Pop Solo Performans: Adele – Hello
- En İyi Yeni Sanatçı: Chance The Rapper
- En İyi Rap Albümü: Chance The Rapper – Coloring Book
- En İyi Rap Şarkısı: Drake – Hotline Bling
- En İyi Çağdaş Urban Albümü: Beyoncé – Lemonade
- En İyi R&B Albümü: Lalah Hathaway – Lalah Hathaway
- En İyi R&B Şarkısı: Maxwell – Lake by the Ocean
- En İyi R&B Performansı: Solange – Cranes In the Sky
- En İyi Rock Albümü: Cage The Elephant – Tell Me I’m Pretty
- En İyi Rock Şarkısı: David Bowie – Blackstar
- En İyi Müzik Videosu: Beyonce – Formation
- En İyi Pop İkili/Grup Performansı: Twenty One Pilots – Stressed Out
- En İyi Country Solo Performansı: Maren Morris – My Church
- En İyi Alternatif Müzik Albümü: David Bowie – Blackstar
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