Merakla beklenen Grammy Ödülleri‘nin 59′uncusu gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran sanatçı ise müzik piyasasının son yıllardaki altın ismi olarak dikkat çeken Adele oldu. Organizyon gecesinde 5 farklı dalda ödül kazanan Adele, bu anlamda kırılması zor bir rekoru elde etti. Diğer ödül alanlar da ise beklenmedik bir sürpriz yaşanmadı. 59. Grammy Ödülleri kapsamında ödülleri alan kişiler ve ödül kategorilerini aşağıdan inceleyebilirsiniz.

59. Grammy Ödülleri