2017′de Google’da En Çok Aranan Yabancı Filmler

2017‘nin sonlarına yaklaşırken sene içindeki “en“lerin paylaşıldığı haberler yayınlanmaya devam ediyor. Google tarafından hazırlanan sene sonu verileri ile 2017′de en çok aranan yabancı filmler belli oldu. En çok izlenen filmler olarak Hızlı ve Öfkeli 8, Thor Ragnarok, Wonder Woman gibi filmler akla gelse de, ilk sırada Stephen King’in romanından uyarlanan It (O) filmi yer alıyor. Ardından da Beauty and the Beast ve Wonder Woman sıralamada görülüyor. Google’da en çok aranan yabancı filmleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

