Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Sponsorlu Bağlantılar

2017′de Google’da En Çok Aranan Yabancı Filmler

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:15 - Tarih: 21 Aralık 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

2017'de Google'da En Çok Aranan Yabancı Filmler2017‘nin sonlarına yaklaşırken sene içindeki “en“lerin paylaşıldığı haberler yayınlanmaya devam ediyor. Google tarafından hazırlanan sene sonu verileri ile 2017′de en çok aranan yabancı filmler belli oldu. En çok izlenen filmler olarak Hızlı ve Öfkeli 8, Thor Ragnarok, Wonder Woman gibi filmler akla gelse de, ilk sırada Stephen King’in romanından uyarlanan It (O) filmi yer alıyor. Ardından da Beauty and the Beast ve Wonder Woman sıralamada görülüyor. Google’da en çok aranan yabancı filmleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

2017'de Google'da En Çok Aranan Yabancı Filmler

2017′de Google’da En Çok Aranan Yabancı Filmler

  • It
  • Beauty and the Beast
  • Wonder Woman
  • Get Out
  • Justice League
  • Logan
  • Baby Driver
  • Guardians of the Galaxy Vol. 2
  • Hidden Figures
  • Dunkirk
Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.495 yazıda 7.931 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık