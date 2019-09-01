Yaraları 60 Saniyede Kapatan Cerrahi Yapıştırıcı: MeTro (Video)

Sidney Üniversitesi tarafından paylaşılan makale ile tıp alanında devrim yaratacak bir ürün karşımıza çıktı. Üniversitenin internet sitesi üzerinden paylaşılan açıklamaya göre MeTro isimli cerrahi yapıştırıcı, oldukça esnek ve yapışkan özelliği sayesinde 60 saniye gibi kısa bir sürede açık yarayı kapatarak dikiş gibi işlemlere gerek duyulmamasını sağlıyor.

MeTro Cerrahi Yapıştırıcı

Amerikalı araştırmalar ile birlikte geliştirilen MeTro, cerrahi müdahaleleri kökten değiştireceğe benziyor. Ürün, elastik yapısı sayesinde akciğer, kalp ve arterler gibi genişleyen yapılarda da kullanılabiliyor ve bu sayede de akciğeri delinen bir hasta, yapıştırıcı uygulandıktan sonra yaklaşık 1 dakika içinde normal bir şekilde nefes almaya başlayabiliyor.

Çok hızlı etki ettiği için de acil durumlarda kullanılabilen bir madde olan MeTro, gerekli bölgeye uygulandıktan sonra UV ışığına maruz bırakılarak işleme sokuluyor. Biyokimya profesörü olan Tony Weiss'in bu yapıştırıcıyla ilgili açıklamasını aşağıdan izleyebilirsiniz.