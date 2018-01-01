Xiaomi’den Yeni Akıllı Hoparlör: Yeelight

Çinli üretici Xiaomi, yeni akıllı hoparlör modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Yeelight ismiyle tanıtılan ürün, tasarımsal olarak Amazon Echo Dot’a oldukça benziyor. Dijital asistan Alexa’yı kullanan akıllı hoparlör, dört çekirdekli bir Cortex-A53 işlemcisi ve 256 MB RAM belleğinden gücünü alıyor. 256 MB dahili depolama ile gelen cihaz, sahip olduğu altı tane mikrofon ile beş metrelik mesafeden 360 derecelik bir iletişim imkanı sunuyor. Bildirimlerini mavi led ışığından veren Xiaomi Yeelight, üzerindeki fiziksel butonları ile kontrol edilebiliyor. Wi-Fi ve Bluetooth desteğine de sahip olan ve 31 Ocak’tan itibaren satışa sunulacak cihazın yurt dışı satış fiyatı ise yaklaşık 30 dolar.