Uygun Fiyata 4K TV Arayanlara: Xiaomi TV Pro Tanıtıldı

Xiaomi, Mi Mix Alpha ve Mi 9 Pro akıllı telefon modellerinin yanı sıra tanıttığı uygun fiyatlı yeni 4K akıllı TV modeli ile dikkat çekiyor. Xiaomi TV Pro olarak adlandırılan akıllı TV, 43-55-65 inç olmak üzere üç farklı ekran büyüklüğü ile geliyor. Televizyon modellerinin ekran çözünürlüğü ise 3840 x 2160 piksel.

Xiaomi TV Pro Özellikleri ve Fiyatı

Enerji tüketimini %55 oranında azaltan akıllı TV, Cortex-A55 işlemciden ve 2 GB RAM belleğinden gücünü alıyor. 32 GB dahili depolama alanına sahip olan Xiaomi TV Pro, çift bantlı Wi-Fi özelliği ile surround ses desteğine de sahip.

Xiaomi TV Pro fiyatı ne kadar? diye soranlar için belirtelim, ekran boyutlarına göre; 43 inçlik modelin fiyatı 1499 yuan, 55 inçlik modelin fiyatı 2399 yuan ve 65 inçlik modelin fiyatı ise 3399 yuan olarak karşımıza çıkıyor. Dolara çevirdiğimizde de şimdiki kura göre 210 ile 480 dolar arasında diyebiliriz.