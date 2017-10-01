Ücretsiz Blogger temaları için kaynak mı arıyorsunuz? Artık buna gerek yok. Arlina Design adlı web sitesini duymuş olmalısınız. İçerisinde harika blogger eklentileri ve blogger dersleri üzerine içerikler bulunuyor. İşte bu web sitesine ait bir site daha var. “Idntheme” adlı site sayesinde ücretsiz veya ücretli birçok temaya ulaşabilirsiniz. Kullanılabilecek birçok güzel tema olduğunu düşündüğüm için tanıtmak istedim, eğer sizin de tema ihtiyacınız var ise, Idntheme sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. İçerisinde harikulade tasarımlar mevcut, ziyaret ederek, siz de buna şahit olabilirsiniz.