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Selfie Kameralı Akıllı Saat: Omate X Nanoblock

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 19:17 - Tarih: 14 Şubat 2018 - Yorum: 0
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Omate X NanoblockSaat üreticisi Omate ve oyuncak üreticisi Nanoblock ortaklığı ile çocuklara özel olarak geliştirilen Omate X Nanoblock, üzerinde bulunduğu LEGO tarzında küçük parçalar ile çocukların ilgisini çekecek gibi duruyor. Wi-Fi, GPS ve hücresel şebeke desteği mevcut olan akıllı saatin ön tarafında da selfie kamerası yer alıyor. Şirket CEO’su tarafından yapılan açıklamada saat üzerindeki mikrofonun aile bireylerinin uzaktan açmasına da izin vermedikleri belirtildi. Tam dolu şarjla 3 güne varan kullanım imkanı sunan Omate X Nanoblock, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle birlikte yurt dışında yaklaşık 179 dolar ile haziran ayında satışa sunulacak.

Omate X Nanoblock Akıllı Saat

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