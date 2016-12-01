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Sanatsal AirPods Reklamı Paylaşıldı (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:17 - Tarih: 24 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Sanatsal AirPods Reklamı Paylaşıldı (Video)Apple‘ın sunumları kadar reklamlarının da oldukça başarılı olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Yeni reklam da oldukça sevilen tamamen kablosuz kulaklık AirPods‘a odaklanıyor. Kabloların tamamen ortadan kalktığı kulaklıkta iki kişinin aynı anda rahatça müzik dinleyebilmesine karşılık, reklamda “paylaşıma” vurgu yapılıyor. Ayrıca büyük ilgi gören kulaklık için iPhone X tanıtımı sırasında 2018′de satışa çıkması düşünülen kablosuz şarj olabilen kılıf/kutu müjdesi verilmişti. 899 TL fiyatıyla Apple mağazalarında satışta olan AirPods için yayınlanan reklam videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sanatsal AirPods Reklamı Paylaşıldı (Video)

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