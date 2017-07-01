Fon toplama platformu Kickstarter ile yenilikçi bir ürün daha firmanın istediği başarıyı elde etmesiyle birlikte satışa sunulmaya hazırlanıyor. Çinli Mobvoi şirketi tarafından geliştirilen Tichwatch S ve Tichwatch E akıllı saatler, şık tasarım ve etkili özellikleri uygun fiyatlarla kullanıcılar ile buluşturuyor . Android Wear 2.0 yüklü olarak gelecek saatlerde 1,4 inçlik OLED ekran, MediaTek 2601 çift çekirdekli işlemci, 512 MB RAM bellek ve 4 GB kapasite ile birlikte 300 mAh gücünde batarya yer alıyor.

2 saatten az bir sürede tam şarjlı duruma gelebilen akıllı saatler, 6 saate kadar müzik deneyimi, 6 saate kadar konuşma ve 120 saate kadar bekleme süresi vadediyor. Aralarındaki fark ise Ticwatch S (Sport) modelinde GPS, daha iyi izleme yeteneği için saat kayışındayken, Ticwatch E (Express) modelinde ise saatin gövdesinde bulunuyor.

Ayrıca Wi-Fi ve kalp ritmi sensörü ile birlikte IP67 sertifikasıyla suya ve toza karşı da dayanıklı olan saatlerden Ticwatch E modeli 119 dolardan, Ticwatch S modeli ise 139 dolardan kasım ayında satışa sunulacak.