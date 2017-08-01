Beyerdynamic tarafından geliştirilen ve üst segmente konumlandırılan yeni kulaküstü kulaklık Aventho, kullanıcıların kendi ses profillerini oluşturmasına izin vererek, benzersiz bir müzik deneyimi sunuyor. Tasarım açısından etkileyici olan, iOS ve Android akıllı telefonları için geliştirilen Make It Yours (MIY) uygulamasıyla çalışan kulaklık, telefonunuza bağlanmak için bluetooth özelliğini kullanıyor. Ayrıca kulaklık üzerinde yer alan touchpad ile kullanıcılar ses kontrolü, şarkı geçişleri gibi basit eylemleri de kolayca yapabiliyor.

Kahverengi ve siyah renk seçenekleri ile gelen ve 20 saatten fazla pil ömrü sunan Beyerdynamic Aventho, yurt dışında yaklaşık 450 euro fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.