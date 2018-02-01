Kapı Açan Robot, İnsan Engeline Takılırsa Ne Olur? (Video)

Robot teknolojileri alanında dikkat çeken çalışmalarda bulunan Boston Dynamics, geçen hafta yayınladığı videosunda robot köpeği SpotMini‘nin kapıları açabildiğini göstermiş ve sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Yeni yayınlanan video ile de, kapı açabilen robotun sınırları test ediliyor. Önceki videosunda kapıyı açamayan “arkadaşı” için yardıma gelen robot köpek, ona kapıyı açmış ve geçmesi için kapıyı tutmuştu. Şimdi de bir çalışan, robot köpek kapıyı açmaya çalışırken onu engelliyor ancak robotun kapıyı açma düşüncesi değişiklik göstermiyor.

Bu video ile birlikte internette tekrar kıyamet senaryoları dolaşmaya başladı. Örneğin, bu robota eklenecek bir silah kiti ile hedefini engelleyen ne varsa müdahalede bulunulması istense ne olurdu? SpotMini’nin engellere rağmen kapıyı açmaya çalışmasını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.