Bu zamana kadar Blogger kategorisi içerisinde sizlerle birçok eklenti, ipucu paylaştık. Seneler ise artık 2018′i gösteriyor ve biz sizler için en iyi olarak nitelendirebileceğimiz ipuçlarını derlemek istiyoruz. Merak etmeyin, hepsinin kullanımı oldukça kolaydır. Blogger ile ilgili daha çok içerik görmek için, buraya da tıklayabilirsiniz. Bu zamana kadar birçok içerik kaleme aldık. Şimdi izin verirseniz, birkaç adet, en faydalı bulduğumuz ipuçlarını, eklentilerini sizlerle paylaşıyor olacağız.

En Faydalı Blogger İpuçları (2018)

1) Blogger için Resimli Son Yazılar Eklentisi (Sorunsuz)

2) Safari’de Blogger Arama Formu Kayma Sorunu ve Çözümü

3) Blogger’da İlk Paragraftan Sonra Reklam Eklemek

4) Blogger için Öne Çıkan Rastgele Yayınlar Eklentisi

5) Blogger için jQuery ile Kayan Son Yazılar Eklentisi Yapalım