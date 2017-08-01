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Elon Musk’ın Yapay Zekası Dota 2′de Dünyanın En İyilerini Ezdi (Video)

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 15:12 - Tarih: 14 Ağustos 2017 - Yorum: 0
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Elon Muskın Yapay Zekası Dota 2de Dünyanın En İyilerini Ezdi (Video)Elon Musk kuruculuğu ile kurulan yapay zeka şirketi OpenAI, 60 kişilik mühendis ekibiyle yapay zeka geliştirmeleri üzerine çalışıyor. Yeni geliştirdikleri yapay zeka ise fazla vakit geçmeden adından bahsettirmeye başladı. Dota 2 turnuvasında dünyanın en iyilerini yenerek herkesin dikkatini çeken bot, gerçek zamanlı öğrenebilir yapay zeka sistemi üzerine kurulu. Dikkat çeken yanı ise sistemin Dota 2′nin profesyonel oyuncularını yenebilecek seviyeye gelmesi sadece iki hafta sürmüş. Profesyonel oyuncu Danylo “Dendi” Ishutin ile karşılıklı oynanan oyunda bot, iki oyunda da kazandı. Ayrıca şimdilik karşılıklı oynama üzerine geliştirilen yapay zekanın 2018 yılında beşe beş karşılaşmalarda boy göstermesi planlanıyor.

Elon Muskın Yapay Zekası Dota 2de Dünyanın En İyilerini Ezdi (Video)

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