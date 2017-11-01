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Elektrikli Araçlar Zirvesi Bu Sene de 1 Aralık’ta Yapılacak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:45 - Tarih: 24 Kasım 2017 - Yorum: 0
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Elektrikli Araçlar Zirvesi Bu Sene de 1 Aralık'ta YapılacakGeçtiğimiz sene ilki düzenlenen Elektrikli Araçlar Zirvesi, bu yıl da düzenleniyor olacak. Etkinlik kapsamında elektrikli araçlar hakkında son gelişmelerden ve yeniliklerden bahsedilecek. Elektrikli Araçlar Zirvesi, 1 Aralık 2017 günü İTÜ Ayazağa yerleşkesinde gerçekleşecek. Sektördeki önemli isimlerle tanışma fırsatı bulabilmek için etkinliğe katılım göstermeyi düşünebilirsiniz. İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene ikincisi düzenlenecek olan etkinlik panel şeklinde olacak, ayrıca etkinliğin sertifikalı olduğunu da hatırlatalım. Etkinliğin resmi web sitesine veya etkinliğe katılım sağlamak için ilgili URL’ye hemen aşağıdan ulaşabilmektesiniz.

Adresler: Etkinlik SitesiKayıt Sayfası

Elektrikli Araçlar Zirvesi Bu Sene de 1 Aralık'ta Yapılacak

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