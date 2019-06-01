Dünyanın En Büyük Uçağı Satışa Çıkarıldı (Video)

Dünyanın en büyük yolcu uçakları denince akıllara Airbus A380 veya Boeing 747 gelse de, yolcu taşımacılığı olmayacaksa büyük uçak unvanı başka bir uçakta. Stratolaunch Systems tarafından askeri görevler ve havadan roket fırlatma amacıyla geliştirilen uçak, Mojave çölünde özel tasarlanan, 9,593 metrekarelik bir hangarda üretildi. Üretimi biten ve ilk uçuşunu yapan uçak için fiyat bilgisi de paylaşıldı.

Dünyanın En Büyük Uçağı: Stratolaunch

Devasa büyüklüğünü 35.000 feet'e kadar çıkartan 6 motora sahip olan dev uçak, 28 tekerlekli olmasının yanı sıra 250 bin kg’ye kadar yük taşıma kapasitesine sahip.

Alıcıları arasında Elon Musk ve Jeff Bezos'un yer aldığı Stratolaunch, 400 milyon dolar fiyat etiketi ile dünyanın en büyük ve en pahalı uçağı konumunda.

Dev gövdeli uçağın uçuş videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dünyanın En Büyük Uçağı: Stratolaunch (Video)