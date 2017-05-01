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Çocukluğumuzun Oyuncağı Game Boy’lar Geri mi Geliyor?

Yazar: Yağmur Deniz - Saat: 17:19 - Tarih: 16 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Çocukluğumuzun Oyuncağı Game Boylar Geri mi Geliyor?Pokemon, Mario, Pac-Man, Tetris ve daha birçok oyunu belki de ilk oynadığımız platformlardan biri olan Game Boy’lar, annelerimizin ders çalışalım diye kızıp sakladığı, çocukluğumuzun en eğlenceli oyuncaklarından biri ve hatta birçoğumuz için zenginliğin o zamanki göstergeleriydi. Nintendo bizi düşünmüş olacak ki bir sızıntı sitesi geçtiğimiz günlerde firmanın Game Boy patenti için başvuruda bulunduğunu yayınladı.

Çocukluğumuzun Oyuncağı Game Boylar Geri mi Geliyor?

Genel tahminlere göre, Nintendo’nun Game Boy’un çıkışından sonraki 30.yılına özel yeni bir modeli piyasaya süreceği bekleniyor. Eğer gerçekten başarılı bir donanım ve eskisi gibi uygun fiyatlı oyunlarla piyasaya çıkabilirse, Game Boy’un iyi bir satış rakamı elde edebileceğine inanıyoruz ve bizler için oldukça nostaljik çıkış anını sabırsızlıkla bekliyoruz.

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