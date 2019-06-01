Bütçe Dostu Gelişmiş Akıllı Saat: Xiaomi Amazfit Verge Lite

Xiaomi, akıllı saat tarafında yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Şirket şimdi de Amazfit Verge akıllı saatinin altına konumlandırdığı, daha uygun fiyatlı yeni akıllı saati Amazfit Verge Lite modelini duyurdu. 1,3 inç boyutlarında 360×360 piksel çözünürlüklü AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan akıllı saat, 20 günlük pil ömrü sunuyor. GPS kullanıldığında ise 40 saatlik bir pil ömrü vadediyor.

Sadece 46 gram ağırlığında olan ve detaylı aktivite takibini akıllı telefonlarla bağlantı kurarak, kontrolünü sağlamanıza yardım eden Xiaomi Amazfit Verge Lite, iki farklı renk seçeneği ile geliyor. İlk olarak Çin'de yaklaşık 72 dolar fiyatıyla satışa çıkan akıllı saatin Amazfit Verge modeli gibi ülkemizde de satılması bekleniyor.