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Bütçe Dostu Fitness Bilekliği: Huawei Band 2 Pro

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 12:28 - Tarih: 12 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bütçe Dostu Fitness Bilekliği: Huawei Band 2 ProHuawei, fitness tutkunları için geliştirdiği yeni bilekliği Band 2 Pro’yu duyurdu. Bütçe dostu giyilebilir cihaz, 5 ATM suya dayanıklılık yeteneği ile havuz gibi ortamlarda da kullanılabiliyor. Ekranı üzerinden hem saat hem de aktivite bilgilerini gösteren Huawei Band 2 Pro, dahili GPS, uyku takibi özelliği ve kalp ritmi ölçme yeteneğine de sahip. 105 mAh bataryası ile 7 günlük kullanım ve 21 günlük bekleme süresi vadeden, farklı renk seçenekleri ile de kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Huawei Band 2 Pro, Amazon üzerinden yaklaşık 70 dolardan satın alınabiliyor.

Bütçe Dostu Fitness Bilekliği: Huawei Band 2 Pro

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