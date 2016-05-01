Huawei, fitness tutkunları için geliştirdiği yeni bilekliği Band 2 Pro’yu duyurdu. Bütçe dostu giyilebilir cihaz, 5 ATM suya dayanıklılık yeteneği ile havuz gibi ortamlarda da kullanılabiliyor. Ekranı üzerinden hem saat hem de aktivite bilgilerini gösteren Huawei Band 2 Pro, dahili GPS, uyku takibi özelliği ve kalp ritmi ölçme yeteneğine de sahip. 105 mAh bataryası ile 7 günlük kullanım ve 21 günlük bekleme süresi vadeden, farklı renk seçenekleri ile de kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Huawei Band 2 Pro, Amazon üzerinden yaklaşık 70 dolardan satın alınabiliyor.