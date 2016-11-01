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Blogger’da Yazı Zamanlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:01 - Tarih: 14 Mart 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Zamanlama Nasıl Yapılır?Bilgisayar başında olmadığınızda veya yoğunlukta, blogunuzun güncel kalmasını isteyebilirsiniz. Bunun için “yazı zamanlama” özelliğini kullanmanız gerekmektedir. WordPress için yazı zamanlamak ile ilgili bir içerik paylaşmıştık. Şimdi ise, Blogger‘da nasıl yazı zamanlayabileceğimizi öğreniyor olacağız. Kaldı ki ilgili işlem çok basit olup, böylelikle ilgili yazı dilediğiniz tarihte yayımlanmış olacaktır. Pratik ve yararlı bir özellik olduğunun altını çizmekte de fayda var.

AYRICA: Blogger için Sorunsuz Çalışan “Yukarı Butonu” Yapalım

Blogger’da Otomatik Yazı Zamanlama Yapalım

  • Öncelikle Yeni yayın butonu ile yazınızı oluşturun.
  • Sağ menüdeki Program yap menüsüne tıklayın.

Bloggerda Yazı Zamanlama Nasıl Yapılır?

  • Tarih ve saati ayarla kutucuğunu işaretleyin.

Bloggerda Yazı Zamanlama Nasıl Yapılır?

  • İlgili saat ve günü belirleyin.
  • Tamamlandı butonuna tıklayın.

Bloggerda Yazı Zamanlama Nasıl Yapılır?

  • Son olarak Yayınla butonuna tıklayarak zamanlama işlemini bitirebilirsiniz.
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