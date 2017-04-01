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Blogger’da Yazı Başlıklarının Biçimini Değiştirelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 15:59 - Tarih: 02 Eylül 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazı Başlıklarının Biçimini DeğiştirelimGeçtiğimiz içeriklerimizin bir tanesinde yan menü başlıklarının biçimini değiştirmeyi öğrenmiştik. Böylelikle sidebar alanımız daha bir farklı olmuştu. Şimdi ise yazı başlıklarının biçimini değiştirmeyi anlatıyor olacağız. Böylelikle blogunuzdaki yazı başlıklarınız daha dikkat çekici olacağı için, okunma olasılığı daha fazla olacaktır. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır, ilgili kodları ise dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Blogger için jQuery ile Kayan Son Yazılar Eklentisi Yapalım

h3.post-title {
border-left:5px solid #000;
padding:20px;
background:#374760;
}
h3.post-title a {
color:#fff;
}

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