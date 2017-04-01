Geçtiğimiz içeriklerimizin bir tanesinde yan menü başlıklarının biçimini değiştirmeyi öğrenmiştik. Böylelikle sidebar alanımız daha bir farklı olmuştu. Şimdi ise yazı başlıklarının biçimini değiştirmeyi anlatıyor olacağız. Böylelikle blogunuzdaki yazı başlıklarınız daha dikkat çekici olacağı için, okunma olasılığı daha fazla olacaktır. Aşağıdaki kodları temanızın CSS bölümüne eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır, ilgili kodları ise dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

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