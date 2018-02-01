Blogger’da Yazı Başlıklarının Alt Satıra Geçmesini Engellemek

Bazı sitelerde görmüş olmalısınız. Yazı başlıkları alt satıra geçmez ve satır sonu ise “…” şeklinde bir noktalama işareti ile biter. Linke tıkladığınız zaman ise yazı başlığının tamamını görebilirsiniz. Peki, bu yöntemi Blogger‘da nasıl uygulayabiliriz? Daha doğrusu bu yöntemi sadece yazı başlıklarında nasıl yapabiliriz? Çok kolay. Sadece CSS kullanarak, yazı başlıklarının alt satıra geçmesini engelleyebiliriz. Blogger’da ise bunu yapabilmek için aşağıdaki kodu kullanmanız yeterlidir.

AYRICA: Blogger’da Responsive Tema Nasıl Yapılır?

.post-title.entry-title a{

white-space: nowrap;

overflow: hidden;

display:block;

text-overflow: ellipsis;

line-height:1.7em;

}

Not: Eğer mevcut alanın width değeri yok ise, kodların içerisine bir width değeri ekleyebilirsiniz.