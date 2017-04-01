Blogger‘da bildiğiniz gibi yazıların altında, eklediğiniz tüm etiketler görüntülenmektedir. Çok fazla etiket kullanıyor iseniz, bu bir zaman sonra pek de iyi bir görünümü beraberinde getirmez. Dolayısı ile dilerseniz etiketleri komple kaldırmak yerine, yalnızca gizlemeyi düşünebilirsiniz. Böylelikle yazılarınızın altında hiçbir etiket görüntülenmeyecektir. Bunun için aşağıda yer alan kodu, temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Üst Menü Ortalama Nasıl Yapılır?

Blogger’daki Etiketleri Gizlemek