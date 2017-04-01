Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.939 yazıda 7.562 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da Yazı Altındaki Etiketleri Gizleyelim

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:49 - Tarih: 21 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda Yazı Altındaki Etiketleri GizleyelimBlogger‘da bildiğiniz gibi yazıların altında, eklediğiniz tüm etiketler görüntülenmektedir. Çok fazla etiket kullanıyor iseniz, bu bir zaman sonra pek de iyi bir görünümü beraberinde getirmez. Dolayısı ile dilerseniz etiketleri komple kaldırmak yerine, yalnızca gizlemeyi düşünebilirsiniz. Böylelikle yazılarınızın altında hiçbir etiket görüntülenmeyecektir. Bunun için aşağıda yer alan kodu, temanızın CSS bölümüne eklemeniz ise yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger’da Üst Menü Ortalama Nasıl Yapılır?

Blogger’daki Etiketleri Gizlemek

.post-labels {display: none;}

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri