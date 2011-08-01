Blogger'da bilindiği üzere, kendiniz haricinde birisine, yazar veya yönetici yetkisi verebiliyorsunuz. Böylelikle sitenize farklı yazarlar da katılım sağlayabiliyor. Peki, Blogger'da yazar (yönetici) kaldırma / çıkarma nasıl yapılır? Yani sitenizdeki yazarlardan bazılarını çıkarmaya, yetkisini almaya karar verebilirsiniz.

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Blogger'da Yazar (Yönetici) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Bu işlem çok basit. Ayarlar > Temel sekmesine geldikten sonra, altta yer alan İzinler > Blog Yazarları adlı bölümdeki dilediğiniz yazarın sağ tarafında yer alan "x" (Bu kullanıcıyı kaldır) adlı butona tıklayıp, işlemi onaylamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, Blogger yazarlıktan çıkarma işlemlerini tamamlayabilmektesiniz. İlgili bölüme ait görsel de hemen aşağıda.