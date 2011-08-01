Bu sitedeki her şey ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger'da Yazar (Yönetici) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:54 - Tarih: 05 Ekim 2019 - Yorum: 0

Blogger'da Yazar (Yönetici) Kaldırma Nasıl Yapılır?Blogger'da bilindiği üzere, kendiniz haricinde birisine, yazar veya yönetici yetkisi verebiliyorsunuz. Böylelikle sitenize farklı yazarlar da katılım sağlayabiliyor. Peki, Blogger'da yazar (yönetici) kaldırma / çıkarma nasıl yapılır? Yani sitenizdeki yazarlardan bazılarını çıkarmaya, yetkisini almaya karar verebilirsiniz.

AYRICA: Blogger Resim Çerçeve Rengi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Blogger'da Yazar (Yönetici) Kaldırma Nasıl Yapılır?

Bu işlem çok basit. Ayarlar > Temel sekmesine geldikten sonra, altta yer alan İzinler > Blog Yazarları adlı bölümdeki dilediğiniz yazarın sağ tarafında yer alan "x" (Bu kullanıcıyı kaldır) adlı butona tıklayıp, işlemi onaylamanız yeterli olacaktır. Bu şekilde, Blogger yazarlıktan çıkarma işlemlerini tamamlayabilmektesiniz. İlgili bölüme ait görsel de hemen aşağıda.

Blogger'da Yazar (Yönetici) Kaldırma Nasıl Yapılır?

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri