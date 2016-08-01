Blogger dersleri ve blogger eklentileri üzerine içeriklerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Şimdi ise oldukça güzel bir eklenti paylaşıyor olacağız. Bildiğiniz gibi bazı web sitelerindeki yazı sayfalarında “Yazar Hakkında” adlı biyografik bilgi içeren kutucukları görmüş olmalısınız. Blogger’da da yazar bilgi kutusu yapımı manuel olarak mümkün. Aşağıdaki kodlar doğrultusunda blogunuz için, siz de yazar bilgi kutusu eklemeyi düşünebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili kodlara göz atıyor olacağız.

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<div class='post-footer'>



2) Üzerine ise aşağıdaki kodları ekleyin.

<style>

.author_info {

padding: 20px;

border: 1px solid #ddd;

margin-bottom: 15px;

margin-top: 15px;

background: #f1f1f1;

}

.author_info h3 {

margin-top:10px;

margin-bottom: 30px;

}

.author_photo {

float: left;

margin: 0 0 0 0px;

}

.author_photo img {

margin-right: 10px;

border: 1px solid #ddd;

background:#fff;

padding:5px;

}

</style>

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<div class='author_info'>

<div class='author_photo'>

<img alt='author'

src='http://3.bp.blogspot.com/-3QlAYgEjG6I/WSRplCa4VpI/AAAAAAAAO9Q/RT3_fmpikB4GiXnYWg1aaKnKDHW0SfCQwCK4B/s1600/anonim.png'/>

</div>

<h3>Yazar Hakkında</h3>

Kendiniz hakkında bilgilendirme içeriğini bu kutucuğa ekleyebilir, dilerseniz sosyal medya hesaplarınızdan bağlantı verebilirsiniz. Dilediğiniz gibi değiştirin...

</div>

</b:if>



Örnek Görünüm