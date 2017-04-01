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Blogger’da Yazar Adı Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:13 - Tarih: 13 Nisan 2017 - Yorum: 0
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Bloggerda Yazar Adı Gizleme Nasıl Yapılır?Blogger‘da varsayılan olarak yazar adı görüntülenmektedir. Geçtiğimiz içeriğimizde de yazar adı değiştirmek ile ilgili adımları incelemiştik. Ancak dilerseniz yazar adını tamamen kaldırabilirsiniz. Daha doğrusu, Blogger’da yazar adını gizlemek mümkündür. Yani yazılarınızın altında kullanıcı adınızın yer almasını istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak olup, bunun haricinde farklı bir işlemde bulunmanıza ise gerek bulunmamaktadır.

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Blogger’da Yazar Adını Kaldırmak

  • Hesabınızda oturum açın.
  • Yerleşim sekmesine tıklayın.
  • Blog Kayıtları > Düzenle bağlantısına tıklayın.
  • Gönderen adlı kutucuğu boş bırakın.

Bloggerda Yazar Adı Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.
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