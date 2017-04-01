Blogger‘da varsayılan olarak yazar adı görüntülenmektedir. Geçtiğimiz içeriğimizde de yazar adı değiştirmek ile ilgili adımları incelemiştik. Ancak dilerseniz yazar adını tamamen kaldırabilirsiniz. Daha doğrusu, Blogger’da yazar adını gizlemek mümkündür. Yani yazılarınızın altında kullanıcı adınızın yer almasını istemiyor iseniz, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacak olup, bunun haricinde farklı bir işlemde bulunmanıza ise gerek bulunmamaktadır.

AYRICA: Blogger’da İlk Yazı Altına Reklam Ekleyelim

Blogger’da Yazar Adını Kaldırmak

Hesabınızda oturum açın.

Yerleşim sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Blog Kayıtları > Düzenle bağlantısına tıklayın.

> bağlantısına tıklayın. Gönderen adlı kutucuğu boş bırakın.