Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 6.917 yazıda 7.542 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

Blogger’da Yazar Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:27 - Tarih: 12 Nisan 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Bloggerda Yazar Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?Blogger‘da yazı altında varsayılan olarak yazar adınız görüntülenmektedir. Buna bir nevi kullanıcı adı da denilebilir. Ancak bu kullanıcı adınızı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yani kesinlikle adınız ve soyadınız olacak diye bir zorunluluk yok. Dilediğiniz gibi bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak, Blogger’daki yazar adı değiştirme işlemini kolaylıkla, hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için de faydalı olmasını diliyoruz.

AYRICA: Blogger’da İlk Yazı Altına Reklam Ekleyelim

Blogger’da Yazar Adı Değiştirmek

  • Öncelikle oturum açın.
  • Ardından profil düzenleme bağlantısına tıklayın.
  • Görünen ad kutucuğuna dilediğiniz adı girin.

Bloggerda Yazar Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Profili Kaydet butonuna tıklayarak işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Bloggerda Yazar Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri