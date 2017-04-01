Blogger‘da yazı altında varsayılan olarak yazar adınız görüntülenmektedir. Buna bir nevi kullanıcı adı da denilebilir. Ancak bu kullanıcı adınızı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Yani kesinlikle adınız ve soyadınız olacak diye bir zorunluluk yok. Dilediğiniz gibi bir kullanıcı adı belirleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan adımları uygulayarak, Blogger’daki yazar adı değiştirme işlemini kolaylıkla, hemen gerçekleştirebilirsiniz. Bilmeyenler için de faydalı olmasını diliyoruz.

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Blogger’da Yazar Adı Değiştirmek

Öncelikle oturum açın.

Ardından profil düzenleme bağlantısına tıklayın.

Görünen ad kutucuğuna dilediğiniz adı girin.