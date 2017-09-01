Blogger‘da bir devamını oku eklentisi kullanıyorsanız, muhtemelen thumbnail da içeriyordur. Ancak eğer ki thumbnail içermiyor ise, sizin manuel olarak thumbnail’i göstermeniz gerekecektir. Bu sefer de, thumbnail varsayılan boyutları (72×72) olduğu için ister istemez büyük görüntülerde kalite kaybı yaşanacaktır. Bu gibi durumların önüne geçmek için, Blogger’a ait “resizeImage” parametresini kullanacağız. Aşağıdaki örnek kullanım şeklini inceleyebilir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
AYRICA: Blogger’da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?
Blogger’da Thumbnail Görsel Kalitesini Belirlemek
<img expr:src='resizeImage(data:post.thumbnailUrl, 1600)'/>
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