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Blogger’da Thumbnail Görsel Kalitesini Belirlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:13 - Tarih: 27 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Blogger'da Thumbnail Görsel Kalitesini BelirlemekBlogger‘da bir devamını oku eklentisi kullanıyorsanız, muhtemelen thumbnail da içeriyordur. Ancak eğer ki thumbnail içermiyor ise, sizin manuel olarak thumbnail’i göstermeniz gerekecektir. Bu sefer de, thumbnail varsayılan boyutları (72×72) olduğu için ister istemez büyük görüntülerde kalite kaybı yaşanacaktır. Bu gibi durumların önüne geçmek için, Blogger’a ait “resizeImage” parametresini kullanacağız. Aşağıdaki örnek kullanım şeklini inceleyebilir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

Blogger’da Thumbnail Görsel Kalitesini Belirlemek

<img expr:src='resizeImage(data:post.thumbnailUrl, 1600)'/>

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