Blogger‘da bir devamını oku eklentisi kullanıyorsanız, muhtemelen thumbnail da içeriyordur. Ancak eğer ki thumbnail içermiyor ise, sizin manuel olarak thumbnail’i göstermeniz gerekecektir. Bu sefer de, thumbnail varsayılan boyutları (72×72) olduğu için ister istemez büyük görüntülerde kalite kaybı yaşanacaktır. Bu gibi durumların önüne geçmek için, Blogger’a ait “resizeImage” parametresini kullanacağız. Aşağıdaki örnek kullanım şeklini inceleyebilir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

AYRICA: Blogger’da Resimlere Gölge Ekleme Nasıl Yapılır?

Blogger’da Thumbnail Görsel Kalitesini Belirlemek